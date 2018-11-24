敗選但不後悔！姚文智：不放棄追求台灣成為獨立國家

2018-11-24 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕中選會網站顯示，2018台北市長選舉中，1563個投開票所已有1020個已完成開票作業，姚文智已發表敗選感言，表示自己「說到做到」、「未來也不會接受各種政務職位」。

賴清德今（24）日上台對選民謝票，先批選舉混亂，後稱自己承認選戰失敗，讓所有支持者大失所望，姚同時希望新任台北市長未來能夠真正認真付出，讓國家首都能夠更加進步，姚感謝蔡英文總統、賴清德行政院長以及各種後援會在競選時期的幫助。

姚文智指出，敗選後自己一定會反省與檢討，但對於未選上台北市長依舊感到遺憾，原因在於自己提出相當多對首都、國家有幫助的政見，也拿出相當的熱情打拚，還是沒辦法選上市長，不過不後悔競選台北市長，不後悔讓大家知道自己的想法。

姚文智提到，自己已辭去立委，未來也不會接受各種政務職位，但不會放棄追求台灣成為獨立國家，不會放棄推動台灣意識，將來會在台灣各個角落，和所有的台灣人民在一起為國家打拚，盼望不論是丁守中、柯文哲當選，姚文智都給予祝福。

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