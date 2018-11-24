竹市長選戰 謝文進棄保無效敗選

2018-11-24 19:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕無黨籍新竹市議長謝文進角逐新竹市長，使得原本藍綠對決的單純戰局演變成3雄爭霸。競選期間，謝文進雖一度取得部分藍營市議員、里長的支持，坊間也不時流傳許明財民調低迷，久未起色，恐有「棄保」效應，但萬萬沒料到，韓國瑜旋風席捲全台，間接拉抬許明財的聲勢，鷸蚌相爭的結果，由民進黨林智堅一枝獨秀，連任成功。

晚間6點45分，謝文進在前市長林政則陪同下走進競選總部，逐一向支持者致謝。7點20分，謝文進對支持者深深鞠躬，他說，這次選戰是他個人的失敗，是他努力不夠，這是民主的結果，不是民主的失敗，對於所有支持者、競選團隊、警務人員、選務人員表示感謝。

下屆新竹市長選舉，原本是前、現任市長對決，但基層實力雄厚、主張中道力量的謝文進加入戰局後，提供選民藍綠以外的選擇，讓選情出現複雜而微妙的變化。

現任市長林智堅執政3年多投入市政建設，形象良好人氣居高不下且握有執政優勢，地方人士都認為亮麗的政績牌打動選民的機率很高。許明財雖贏得黨內初選，代表藍營再披戰袍，個性溫和、勤走基層的他卻被外界評論欠缺「政策牛肉」與「領袖魅力不夠」，民調始終低迷，未見起色。

謝文進轉戰爭奪市長大位，獲同屬無黨籍新民意問政聯盟的多名議員相挺，謝陣營作為林智堅曾經的戰友，掌握「知己知彼，百戰百勝」的作戰方針，競選期間瘋狂抨擊林智堅的施政，並運用人脈攻勢，先後拉攏多名眷村軍系里長、市議員，企圖操作「棄許保謝」效應，將氛圍導向由他帶領新竹市民與民進黨決戰，吸取淺藍、淺綠選票。

地方人士分析，謝文進於今年7月初才宣布參選市長，起步稍晚，爭取選民認同時間受限，加上韓國瑜的高人氣，短暫在竹市喚起一波愛國熱潮，讓許明財搭上順風車，造成部分選票回流。

地方人士指出，選戰打到後期，藍綠支持者各歸其位，許明財即使選情不被看好，仍保有部分基本盤，最後，力拚棄保無效的謝文進與許明財，終究無法撼動高人氣的現任市長林智堅。

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