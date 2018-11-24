自估選上台南市長機會低 虧雞：不選下屆立委

林義豐（右）感謝台南鄉親支持。（記者王俊忠攝）

2018-11-24 18:59

〔記者王俊忠／台南報導〕無黨籍台南市長候選人林義豐今晚表示，從開票情形初步來看，他要贏得市長的機會不高，這次很多年輕人出來投票，很感謝年輕人與支持者，對市長選舉，他尊重台南鄉親的選擇，希望新市長要善待台南鄉親。

林義豐表示，若這次未能選上台南市長，未來再參與政治的機會不高了，可以很明確的說，他不會選台南下屆立委；至於4年後的台南市長選舉，他應該也不會再參選，畢竟自己年紀也大了！

林義豐認為，台南市一直缺乏建設、建設不夠，人才流失，希望新市長不要再讓台南市民淪為三等國民，年輕人是國家的骨幹，年輕人才如一直流失，會讓國家空洞化，是令人擔憂的危機；他相信他提出的南山公墓開發案、青年住宅1坪8萬8千元等政見，這些政見其他候選人都沒有能力、魄力來執行，因為台南市一直缺少1位像他這麼有骨頭魄力的市長。

林義豐的胞妹嘆道，林義豐真的有心要為台南建設，假如他真的落選，會是台南市民的損失。

支持群眾仍齊聲呼喊年輕人的新寵物crazy friday，為林義豐加油打氣！（記者王俊忠攝）

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