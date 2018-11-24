公投過關要近494萬張票！反同贊成票突破百萬張！（不斷更新）

2018-11-24 20:52

首次上稿 19：18

更新時間 20：52

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選全國性公民投票案開票作業持續進行，備受關注的東奧正名、同志婚姻、愛家公投得票數持續更新，目前各同意、反對票數差距逐漸拉大，3項愛家公投同意票破百萬張，2項同志公投的反對票也突破百萬張，公投通過門檻，同意票須超過493萬9267張。

中央選舉委員會公布即時開票進度，各公投議案與開票數如下：

第7案：你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

同意票數：143萬2485票

不同意票數：38萬8477票

第8案：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

同意票數：135萬8320票

不同意票數：43萬6343票

第9案：你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

同意票數：139萬2588票

不同意票數：41萬8860票

第10案：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

同意票數：142萬8007票

不同意票數：50萬6196票

第11案：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

同意票數：130萬2599票

不同意票數：61萬5669票

第12案：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

同意票數：123萬2733票

不同意票數：79萬1382票

第13案：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

不同意票數：106萬9746票

同意票數：97萬9880票

第14案：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？

不同意票數：134萬9807票

同意票數：64萬2554票

第15案：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

不同意票數：131萬7800票

同意票數：66萬7792票

第16案：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之條文？

同意票數：111萬3391票

不同意票數：78萬4118票

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