苗栗縣長選戰 國民黨徐耀昌自行宣布當選 徐定禎承認敗選

無黨籍苗栗縣長徐定禎（右二）承認敗選，與家人一同感謝支持者。（記者鄭名翔攝）

2018-11-24 18:51

首次上稿 18:40

更新時間 18:51

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎，獲民進黨禮讓並整合部分國民黨劉派人馬，盼成為藍綠最大公約數，在長期藍大於綠的苗栗政治版圖中殺出重圍，然而截至晚間6點半，仍落後爭取連任國民黨苗栗縣長徐耀昌3萬多票，剛剛徐定禎也公開承認敗選，歸咎自己努力不夠，也在現場安慰支持者，強調自己會深切檢討，對未來則暫無規劃。

徐耀昌則在晚間6點30分左右自行宣布當選，並在眾人起哄下，當場親吻妻子蔡麗卿，開心完全寫在臉上。

徐定禎表示，自己只擔任過頭份市長，未能在全縣打開知名度，一路走來較為吃力，此次落敗歸咎自己努力還不夠。他也展現氣度，稱將打電話給對手徐耀昌致賀，也期盼他能在未來4年好好帶領苗栗縣，比照其他縣市提高縣民福利，不要讓苗栗一直淪為3等縣。

徐定禎說，目前會先沉澱自己多加檢討，未來市長卸任後仍會留在苗栗，為鄉親付出，但暫無其他政治規劃。徐在競選總部與家人一同感謝支持者的不離不棄，也語帶哽咽再三感謝家人的一路相挺，支持者加油聲不斷。

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