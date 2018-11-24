烈日下大排長龍！ 連勝文怒轟：中選會主委立刻下台

今天投票過程耗時，高雄市鳳山區鳳東里活動中心投票所到下午4點左右，排隊人潮仍綿延1公里。（記者陳文嬋攝）

2018-11-24 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選合併公投案投票時間在下午4點截止，由於這次綁了10個公投案，導致投票流程緩慢，全台各地投票所仍有大批民眾等候。外界將矛頭指向中選會應變不周，國民黨中央委員連勝文也在臉書開譙，要求中選會主委陳英鈐立刻下台。

今天投票在下午4點截止，連勝文發文說，有不少長輩今天為了投票，在大太陽底下罰站，他還PO出一張民眾在無遮蔽物的操場上大排長龍的照片，直言「選民投個票也可以被搞得昏頭漲腦」，要求中選會主委陳英鈐立刻下台。

外界將緩慢投票流程歸咎於10個公投案，時代力量立委徐永明則說，公投案未來只會成為常態，應該要改善的是作業流程，包括增加票匭、所有公投統一一張圈選，或是考慮延長投票時間、採通訊投票等，這是未來中選會和國會需要認真考慮的問題，徐永明也直接點名陳英鈐，要他下週赴立院專案報告，然後下台負責。

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