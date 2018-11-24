投票「塞車」 苗縣增加110個公投圈票處遮屏

天公作美，投票踴躍，出現「塞車」，苗栗縣選委會增加110個公投圈票處遮屏，加速投票。（記者彭健禮攝）

2018-11-24 14:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕地方公職人員選舉及公投投票今天登場，因天公作美，民眾投票踴躍，但平均要排隊半小時到一小時，才能投到票；苗栗縣選委會觀察，投票「塞車」多在公投，因此也增加110個公投圈票處遮屏，加速投票速度。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花表示，因今天投票是公職人員選舉與公投，民眾對公職人員的人選，基本上心中已有所屬，所以投票過程順暢，但公投票多達十張，不少民眾於圈選時，會花費較多時間閱覽，導致投票「塞車」。

投票人數較少的投開票所，民眾排隊等候時間約半小時，大的投開票所，則約要排隊一小時，不少民眾見前方排隊人龍消化緩慢，還以為發生什麼狀況？不過，民眾仍都耐心等候，行使自身權利。

曾雪花說，縣選委會已通知投票人數超過1200人的投開票所，在公投圈票處增加遮屏、約110個，加速投票速度，也請民眾耐心等候，進入投票所後，配合選務人員引導，進行領票及投票。

曾雪花說，有民眾擔心投票時間截止前，無法投到票，中選會也說明，投票時間截止前已經到場排隊的選舉人、投票權人仍可投票，下午4點一到，也會指派警衛或其他工作人員站在排隊隊末，做為確認。

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