投公投票等了近1小時 高思博：有改進空間

高思博偕同夫人周韻采前往中山國中投下神聖的一票。（記者蔡文居攝）

2018-11-24 11:56

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天上午前往台南市中西區設在中山國中的投票所投票，由於投公投票的選民大排長龍，高思博足足等了50分鐘才投完票。他表示，這確實有改進空間，希望大家踴躍投票，投票順利。

高思博今天上午偕同夫人周韻采前往投票時，現場已排了長長的隊伍，市長、議員和里長的選票很順利，花了10餘分鐘就投完票，但接著投公投票時，因選票多，圈票處只有3個，投票所內大塞車，選務人員也緊急將圈選市長、議員及里等的圈票處設施，機動移撥一個給公投票，以紓緩排隊人潮。

高思博投完票後表示，投公投票的隊伍排得非常長，花了將近1個小時才投完，這確實有改進空間，不然有些長輩可能得坐在椅子上休息。他也希望大家今天踴躍投票，投票一切順利。

高思博表示，他對這次選舉有信心，未到最後關頭，勝負難料，希望選民踴躍出來投票。

對於選舉結果，他說，就如同信教的人，一切就交給上帝，而他就把一切就交給台南市民的智慧。

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