屏縣長候選人蘇清泉一早投票 心情平靜有信心

2018-11-24 10:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉，今天早上至屏東縣東光國小的投開票所投票，他直呼有信心，也領取公投票並投下，呼籲選民返家投票。

蘇清泉進入投開票所前受訪時先呼籲全民踴躍出來投票，隨後指出，台灣選舉應該要像嘉年華，讓選民輕鬆選出為縣民市民做事的選人，而不是每天互相攻擊，然後選舉一到就講些悲情、陰暗的候選人，台灣沒必要這樣，台灣應該只有快快樂樂的好生活，有錢賺，才是正向的，他每天都是正向、正能量、光明的，從他臉上從未見悲哀面容，一直以來樂觀面對所有挑戰。

蘇清泉隨後話鋒一轉，台灣不應該囿在統獨的議題上，因為每次選舉大家都很痛苦，大家都快要窒息，大家都呼吸不到空氣，這十幾年來操作如此令他覺得悲哀，他強調，台灣永遠在台灣，他從宋朝研究至今約1000年，中國只要很強的時候，台灣就合在一起，中國亂七八糟的時候，台灣就屬於半分離狀態，如清朝康熙很強就把台灣收回去，到清朝末年又被日本人佔領，所以一直以來，台灣只要自己做得好，台灣永遠在這裡，台灣不會被任何人併吞，所有台灣百姓要認清這一點。

隨後媒體問起為何他的夫人為何未陪同投票，他回應，小孩子都在醫院上班，等回就會跟媽媽一起來投票，昨晚睡得還好，心情還算平靜，對自己的選情有信心，希望屏東百姓給自己一個機會、給屏東一個機會，也給台灣一個機會。

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