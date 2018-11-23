真的急了！壓軸演說激喊「出來投票」 柯P盼拚下個4年

柯文哲今晚演說時難掩情緒高昂，聲線幾度沙啞，並不時抿嘴露出堅定表情。柯妻陳佩琪也在一旁輕輕拭淚。（記者方賓照攝）

2018-11-23 22:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選戰明登場，爭取連任的無黨籍台北市長柯文哲今晚在四四南村舉辦「選前之夜」活動，主辦單位宣稱現場湧入超過10萬人。柯文哲晚間9點5分左右步入會場，現場支持者按耐許久的激情瞬間引爆，爭相簇擁包圍也讓柯文哲短短不到100公尺的路程，走了將近15分鐘才步上舞台。柯文哲6度喊話要支持者「出來投票」，盼北市民與他一起打拼下一個4年。

柯文哲演說時難掩情緒高昂，聲線幾度沙啞，並不時抿嘴露出堅定表情。柯妻陳佩琪也在一旁輕輕拭淚，表情動容。最後兩人手牽手一起向現場支持者鞠躬，柯文哲忍不住輕擰了幾下鼻子，可見情緒難平。

柯文哲才開口就現場歡聲雷動，他首先談到為什麼選在四四南村舉辦選前之夜，因為幕僚說柯文哲做了四年、再給他四年，而且柯文哲是四號。對他來說，選舉是一場改變政治文化的社會運動，政治很簡單，對的事情做、不對的事情不要做，這場選舉有很多假新聞和負面攻擊，在藍綠夾擊下選情告急，各拉一點可能落選，不希望落選，才避免重回過去那種烏煙瘴氣時代，也批除了統獨意識形態，兩個黨都差不多。

柯文哲在壓軸演說最後更激動六度高喊「出來投票」，要大家出來投票，一定要贏，並說「明天是台北的歷史時刻，台北市是唯一個超越藍綠的政治實驗場，如果失敗，藍綠對抗的幽靈將主窄台灣政治，柯文哲沒有朋友，但有你們，拜託你們要出來投票，投給堅持改革的政治信念。」

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