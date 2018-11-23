選前之夜 姚文智哽咽高喊：揮出逆轉勝滿貫全壘打

姚文智今晚演講情緒激動，眼眶泛紅，他說，距離勝選，只差最後一哩路，盼大家堅定信心，不要讓2014年游錫堃落選的遺憾發生。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 22:05

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是選前之夜，民進黨台北市長候選人姚文智今晚於北市府前廣場舉辦造勢活動。姚文智發表演說向民眾喊話：「把電話簿、line翻出來、朋友找出來，繼續揪，九局下半揮出逆轉勝的滿貫全壘打！」演說尾聲，姚更情緒激動，眼眶泛紅，他說，距離勝選，只差最後一哩路，盼大家堅定信心，不要讓2014年游錫堃落選的遺憾發生。

姚文智今晚8時54分發表演說。他表示，打選戰過程相當孤單，但所幸有支持者作為後盾，他已經走到這裡，就差一步，明天就要打開市府大門，取得勝利，就要完成歷史使命；一路以來他很有信心，有時很有信心，別人覺得自己怎麼這麼傻，有時他堅定向前走，別人覺得他怎麼不懂政治。

姚文智說，這次會參選，就是因為他有一個夢，台灣要作獨立國家，而台北就是台灣的國家首都，這個夢聽起來很簡單，但這個夢我們等待許久，回顧台北歷史，從1884年台北開始建設、1949年換國民黨、1989年開始民主化，直到1994年我們才開始有民選市長。

姚文智說，在前任黨籍台北市長陳水扁之後，我們足足等待20年，這是一個很漫長崎嶇、而且充滿挫折的過程，這不是姚文智個人的事，而是與台灣共同命運結合在一起。

他說，台灣過去也是被人糟蹋，首都常常替別的政治目標服務，這個國家首都應該要世界交流，定位為世界大城，包括人才培養、都市建設、都市美學等，我們知道做台灣人的悲哀，只能苦水吞下去，尊嚴也必須打折扣。

姚文智表示，這4年來，北市重大建設完全沒進度，大巨蛋變成「亞洲最大爛尾樓」，最卑微渴望的生活環境，都沒辦法實現，進一步說，首都市長不但要銜接世界進步目標 ，才能讓台北脫胎換骨，但是20年來沒辦法真正期待，「姚文智有一個國家首都的夢，給姚文智一個機會，讓我跟大家一起完成這個夢好嘛？」

姚文智表示，自己的夢跟別人不一樣，別人吃台灣米，喝台灣水，簡單的台灣價值卻說不出口，而追求幸福的生活，每個人文明有教育，建立一個幸福、繁華的社會，正是台灣價值。

姚文智說，我們要實現台灣獨一無二的主體性、台灣優先的利益、堅持台灣的尊嚴、世界的城市，就是要完成國家首都的目標，這也是他參與政治20年，永不放棄、永遠放在心上，不忘初衷的事；他說，不管任何打擊困難，我們只剩最後一刻，只差最後一哩路，現在還有時間拉票，明天一起實現國家首都的目標好不好？

姚文智說，我們只差一點點，或是我們只贏一點點而已，「把電話簿、line翻出來、朋友找出來，繼續揪，九局下半揮出逆轉勝的滿貫全壘打！」

姚文智說，這場選舉，台灣民主改革遇到大危機，包括中國共產黨、旺中集團等中資媒體、五毛黨、網軍，這些力量無所不用其極，這一兩年，被糟蹋、嘲諷、輕視最嚴重的就是他，但他一路走、一路爬，很堅持，有很多朋友給他依靠，自己已經走到這裡，我們共同站出來，對抗中國對我們打壓，透過這個時機，我們要進台灣民主再一次洗禮，經過這次的淬煉、考驗，相信民主機制能更成熟，實現每個人的夢想，「明天不能輸，一定要贏！」

姚文智表示，民進黨提名他、以及他登記參選的那天，他就知道必須代表台灣價值，實現這個價值，正是他不能閃避的責任，不管多少打壓，多少困難，他打死不退，「只有戰死，決不投降」。

姚說，台灣價值是許多台灣人的最根本願望，而他是唯一台灣價值的代表、唯一的台灣隊。

姚文智說，身兼黨主席的總統蔡英文，把這次選舉最後關鍵時刻留給他，就是告訴大家，所有民進黨朋友都給找回來，因為這次三足鼎立，我們一定要全黨一心，未來就不用再煩惱台北市，被說成「中國台北」，或是煩惱「兩岸一家親，共圓中國夢」、「九二共識」、「國民黨借屍還魂」，也不用煩惱年輕導演日前在金馬獎的發言，甚至要學中國明星被迫表態「一點都不能少」。

演說尾聲，姚文智情緒激動，眼眶泛紅；他說，我們會贏，但是我們一定要堅持下去，現場人數快5萬人，一個人再拉20票，就沒有枉費過去我們過去等待20年，不要再發生游錫堃2014年以些微差距落選的遺憾，不要重演這個遺憾，把握最後這個機會，取得國家首都的勝利好不好，「揮出全台灣全壘打，議員一個都不能少！」

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