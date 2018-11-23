最狂選前之夜！林義豐辦「虧雞」電音趴 喊當選再辦一場

選前之夜，無黨籍台南市長候選人林義豐（中）今晚在新營舉辦「Crazy Friday」電音趴，爭取選民支持。（記者楊金城攝）

2018-11-23 22:33

〔記者楊金城／台南報導〕選前之夜，無黨籍台南市長候選人林義豐今晚在台南市區和新營南瀛綠都心舉辦「Crazy Friday」電音趴，他說，原本是明天（24日）舉辦，但被市府打壓而取消，只要他當選市長，明天就再辦一場，未來一年辦4場，讓台南成為國際音樂城！

競選團隊台上帶領聽眾高喊林義豐「凍蒜」，要台下年輕人回家後趕快向家中長輩拉票投給林義豐，拉票到半夜也可以。

林義豐今晚Crazy Friday命名為「White Party」，選在新營南瀛綠都心公園、台南平實公園同步登場，吸引許多年輕人到場，不少人穿白色上衣參加白色派對，也要展現「白色力量」。

新營場Crazy Friday約近千人參加，傍晚起就傳來熱鬧又震撼的電音，氣氛超嗨。由於公園對面就是國民黨新營黨部，台南是民進黨執政，林義豐要群眾拋開藍綠，要選就要選他無黨籍當市長，他再次說明如當市長，2年內年輕人月薪達不到3萬，由市府補足3萬，也會向中央為年輕人爭取每人青年創業貸款100萬元的政見支票。

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