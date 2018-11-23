姚文智市府前造勢破4萬人 高嘉瑜、王世堅都到場

2018-11-23 21:29
姚文智在台北市府前的選前之夜造勢活動，現場擠進4萬支持群眾。（記者簡榮豐攝）
〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚在台北市政府前廣場，舉辦選前之夜造勢活動，晚間8點52分左右，活動主持人吳思瑤宣布現場湧入超過4萬人。
姚文智選前之夜從7點開始，人潮從下班時段開始出現人潮，許多熱情支持者手舉小旗幟用力揮舞，在場喊著「姚文智凍蒜」，氣氛十分熱鬧。
晚間8點半左右，民進黨提名的27席台北市議員候選人到場合體，主持人逐一介紹各選區議員候選人進場，等到內湖南港區市議員高嘉瑜進場時，主持人來不及開口，身穿粉紅色大學T的高嘉瑜「大跳躍」進場，主持人以「柯黑大魔王」一詞介紹中山大同區市議員王世堅進場，受到台下大批支持者熱烈歡呼，人氣相當高。
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台北市長候選人姚文智今晚在台北市政府前廣場舉辦選前之夜造勢活動，晚間8點52分左右，活動主持人吳思瑤宣布現場湧入超過4萬人。（記者簡榮豐攝）
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姚文智在民眾的簇擁之下走上台。（記者簡榮豐攝）
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姚文智在台北市府前的選前之夜造勢活動，現場擠進4萬支持群眾。（記者簡榮豐攝）
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姚文智選前之夜，支持民眾點亮手機，在現場映出一片燈海。（記者簡榮豐攝）
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