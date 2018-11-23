姚文智市府前造勢破4萬人 高嘉瑜、王世堅都到場

姚文智在台北市府前的選前之夜造勢活動，現場擠進4萬支持群眾。（記者簡榮豐攝）

2018-11-23 21:29

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚在台北市政府前廣場，舉辦選前之夜造勢活動，晚間8點52分左右，活動主持人吳思瑤宣布現場湧入超過4萬人。

姚文智選前之夜從7點開始，人潮從下班時段開始出現人潮，許多熱情支持者手舉小旗幟用力揮舞，在場喊著「姚文智凍蒜」，氣氛十分熱鬧。

晚間8點半左右，民進黨提名的27席台北市議員候選人到場合體，主持人逐一介紹各選區議員候選人進場，等到內湖南港區市議員高嘉瑜進場時，主持人來不及開口，身穿粉紅色大學T的高嘉瑜「大跳躍」進場，主持人以「柯黑大魔王」一詞介紹中山大同區市議員王世堅進場，受到台下大批支持者熱烈歡呼，人氣相當高。

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