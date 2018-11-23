新北市長挺誰？ 黃國昌：難接受侯友宜跟涉貪議員站一起

時代力量執行黨主席、立委黃國昌今早與6名新北市議員候選人接力車隊掃街，左為新五泰林選區候選人唐聖捷、右為三蘆選區候選人陳志明。（記者葉冠妤攝）

2018-11-23 17:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量執行黨主席、立委黃國昌今早與6名新北市議員候選人接力車隊掃街，呼籲支持者票投時代力量，讓時力候選人在新北市議會發揮理性監督的問政能力，對於媒體追問新北市長會挺誰？黃國昌雖未正面回答，但強調自己很難相信打著正義訴求的國民黨新北市長候選人侯友宜，會選擇與貪污議員站在一起。此番言論也被外界解讀為暗挺民進黨候選人蘇貞昌。

黃國昌表示，過去幾年大家看得很清楚，新北市府發生諸多涉貪弊案，許多官員遭起訴，不僅是現任市長朱立倫沒作為，而新北市議會也沒有確實監督、制衡，更讓他無法相信的是，甚至有新北市議員自己涉貪，跟財團勾結，不法獲利高達數10億元，遭判刑10年。

黃國昌接著說，他更沒辦法相信的是，身為前新北市副市長的侯友宜，這次選舉打著正義、公平訴求的人，竟然會選擇跟這樣的貪污議員站在一起，呼籲新北市民冷靜、仔細看清，思考什麼樣的市長候選人，才能為新北市政提出新願景，更重要的事情是，選出真正能夠真正監督新北市府的議員。

他也向新北市民保證，時力的6位新北市議員候選人，若進到新北市議會，時代力量一定會組成最專業問政、理性監督的團隊，為所有新北把關。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/