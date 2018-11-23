親和力勝先生丁守中 溫子苓給老公打95分

2018-11-23 16:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉進入倒數8小時，國民黨台北市長候選人丁守中夫人溫子苓今天受訪時說，丁守中選舉壓力大，自己比較沒有壓力，畢竟不可能拉著人去投票所，所以她只能很誠心地拜託去投票，但選擇還是在市民手中。她說，選戰當然辛苦，但這是丁守中的理想，這是他要做的事，辛苦是必然的過程，她也向先生鼓勵，「已經都努力到這個樣子了，今天晚上就好好的表現就好。」

溫子苓過去是鋼琴老師，受訪時也當場展現好歌喉，獻唱《台北的天空》及《台北的未來在手中》。而外界普遍認為，丁太太比丁守中有親切感，認為應該早點出來輔選。溫子苓說，起初她有點嘔氣，因為並不希望先生出來選，但丁守中堅持做自己的事情，所以她一開始都坐在家裡不出來；後來看丁守中滿可憐的，在外面也有受氣，她決定還是出來。

而對於丁守中這次選舉以來的表現，溫子苓說，丁字中表現得很好，打95分。她說，丁守中有所堅持，但也希望他能夠放輕鬆一點，有時候太ㄍ一ㄥ（台語），但這就是丁守中的性格，如果可以放鬆，老早就放鬆了，「也很心疼他，但一個人為自己的理想，這是必然要做的選擇」

溫子苓今天原本也打算陪同車隊掃街，據了解因為下雨加上她過於勞累，因此由丁守中單獨掃街。溫子苓說，自己也需要準備晚間的致詞內容，所以沒有跟著過去。

溫子苓說，丁守中現在聲音已經沒辦法了，只能等選完慢慢調養，而選民都很熱情，給了各種中藥、西藥的護喉藥，全部都已經吃下去了。被問到有沒有教丁守中不同的發聲位置？溫子苓說她沒有，「但我知道他的發聲位置不對，才會變成今天這個樣子。」至於選後如何休息？她說，丁守中喜歡種田，所以選後會給他去山上的農田享受放鬆。

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