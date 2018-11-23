韓粉愛抄襲有原因？ 他爆韓國瑜「這秘密」 網友：不意外

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者王榮祥攝）

2018-11-23 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜從參選以來，不斷爆出「韓粉」抄襲事件，引發外界批評聲浪，今（23日）天又有網友爆料表示，當初台灣要申請加入WTO、進行「著作權法修正草案」的會議時，時任立委韓國瑜是「會議主席」，沒想到卻「不知何故」缺席。有網友酸這是「上下同心，不意外」！

署名Liplet （怎可能？）的網友在PTT以「韓國瑜在立法院當主席缺席著作權會議」為題爆卦，並附上立法院議事記錄檔案照片指稱，「大家別再怪韓粉和喜韓兒到處抄襲了! 因為他們也是向他們的偶像韓國瑜致敬，韓導本人不只不在乎著作權，更不在乎台灣是否能加入重要的國際組織。」

Liplet網友表示，當初台灣要申請加入WTO，如果沒有進行著作權法的相關修法，「是完全無法申請WTO，更別說要透過WTO賣東西給其他國家」，而韓國瑜是「著作權法修正草案」預定的會議主席，沒想到他卻不知何故缺席，幸好立委徐中雄暫代主席、當天出席委員數足法定人數，才因此能順利開會。

Liplet網友質疑：「韓導連要通過對台灣這麼重大的法案，你都能缺席，你真的有在替台灣人做事嘛？」更好奇韓國瑜會議前一天到底發生什麼事，否則為何因故無法出席，酸他難道「是不小心吃了一條護唇膏」？

文章曝光後引起網友熱議，許多人紛紛酸說「韓導能混就混，始終如一啊」、「20年前就這樣，難怪現在不在意」、「噓的人要不要講一下，韓導這些荒腔走板的行為被揭發，你是在怕啥阿？」、「領人民薪水，偷懶不做事」、「阿就事實啊 噓屁啊」、「你能期待一個8+9乖乖上班才奇怪」、「韓粉會無視以前多頹廢，相信韓導的夢」、「上下同心不意外」！

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