賴揆發文挺蘇貞昌：讓新北榮耀再現

2018-11-23 10:49

〔記者李欣芳／台北報導〕九合一選舉將在明天週末投票，今晚選前之夜，故鄉在新北萬里的行政院長賴清德將替民進黨新北市長候選人蘇貞昌站台，賴清德今天上午在臉書發文表示，蘇貞昌承擔重任，要用他一生的歷練，帶領最有創意及效率的市政團隊，讓新北榮耀再現！

賴清德表示，上週他陪著蘇貞昌連續掃街3天，穿梭新北，沿街鄉親們熱切揮舞著雙手，從他們殷切期盼的眼神中，他感受到渴望改變的力量，正從新北市各個角落匯聚。

賴清德指出，蘇貞昌，一路走來，站在威權的對立面，走在第一線，開創台灣民主的道路；蘇貞昌有經驗、會做事，奠定城市治理的典範，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅3位治績卓越的市長，都說蘇貞昌是他們的師父，如果能夠讓這些會做事的市長連一線，台灣的進步，一定會更讓人驚豔。

賴清德說，「新北是我的故鄉，也是許多人選擇打拼的好所在」。蘇貞昌承擔重任，要用他一生的歷練，帶領最有創意及效率的市政團隊，讓新北榮耀再現。

今晚我會到三重與板橋，給師父級+院長級的蘇貞昌最大的支持」，賴揆說，他也邀請市民朋友，在選前最關鍵的夜晚，共同來力挺即將改變新北市的蘇貞昌！

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