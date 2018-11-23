五毛網軍跑錯棚！殭屍帳號闖港媒直播留言「韓國瑜凍蒜」

2018-11-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國網軍使用「跨境雲控系統」入侵台灣網域，在九合一大選中操縱意見氣候，消息已被網友證實；香港前學聯副秘書長今（22）日撰文指出，「五毛」網軍疑使用「殭屍帳號」吹捧韓國瑜露出馬腳，因在「佔中九子案」直播中，竟有帳號留言「韓國瑜凍蒜」。

香港前學聯副秘書長林兆彬19日，透過臉書收看《香港蘋果日報》對於「佔中九子案」的現場直播時，發現名叫「曾少卿」的帳號竟留言與香港雨傘運動不相干的「韓國瑜凍蒜」，而到了今日，該帳號先改名為「曾激歪」，又改回「曾少卿」，不但臉書內容一片空白，自我介紹中僅寫「沒事多喝水」，好友也只有17名。

林兆彬指出，若該用戶確為「殭屍帳號」，那可知必定是中國「五毛」網軍設定參數出錯，讓該帳號進入錯誤戰場，或是系統出現Bug所致，但無論原因為何，都可觀察出現在網路上，「有一大批數量無法估計的『五毛』網軍和『殭屍帳號』一直在網絡上吹捧韓國瑜」。

林兆彬認為，中國網軍與台灣親中媒體如同「生長激素」，民進黨執政後產生的部分民怨則成為「韓流」生長的土壤，兩者配在一起就會讓韓國瑜聲勢大漲，若中國政府真能用此套路使韓國瑜在短時間內竄起、當選高雄市長，那麼未來的相關選舉都可能如法炮製。

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