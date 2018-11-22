徐榛蔚千人遊行！高舉巨幅國旗進場 力催藍營鐵票

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚今晚在高舉巨幅國旗進場後，自花蓮市六期重劃區出發，與近5000名支持者徒步繞行金三角商圈，力催藍營團結鐵票。（記者王峻祺翻攝）

2018-11-22 20:29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚打破花蓮選前之夜遊街造勢慣例，由縣黨部提前一天發動「愛護國家、守護花蓮」大遊行，徐榛蔚今晚在高舉巨幅國旗進場後，從花蓮市六期重劃區出發，與近5000名支持者徒步繞行金三角商圈，力催藍營團結鐵票；明晚則會帶領五合一藍軍候選人聯合造勢，訴求「漂亮全壘打！」

不過，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫批評，徐榛蔚提前一天舉辦大遊行，是在閃避藍綠「短兵相接」；國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏回應，徐榛蔚的選情及氣勢穩定成長，是不希望與對手有任何衝突場面發生，已看好得票率可衝破10萬大關，目標仰攻13萬票。

徐榛蔚今天出場時先唱《正港的英雄》，稱讚這是一首幸福的歌，前縣長王慶豐、立委鄭天財也出席力挺，遊行隊伍綿延數百公尺，現場震耳欲聾的「凍蒜」聲不斷，包括中山路、中正路、中華路、和平路、福町路等，都能見到揮舞國旗、黨旗及戰旗的支持群眾到場聲援，配合「鼓陣」炒熱氣氛，選民情緒激昂，還有媽媽帶著孩子獻花打氣。

徐榛蔚說，今天是心懷感恩為幸福而走，更為守護花蓮及台灣而走，花蓮連續8年拿到9次五顆星，城市因人而偉大，花蓮則有賴大家打拚幸福的路，希望鄉親一起捍衛花蓮尊嚴，花蓮的價值在於我們的和善、友善、包容及真善美，未來還要共創美好園地，攜手同心、大步向前。

明晚選前最後衝刺之夜，徐榛蔚則選在縣黨部「花蓮人開講」廣場前，舉辦「團結之夜」造勢，將帶領藍軍五合一候選人一起向選民催票，闡述對花蓮的擘劃及願景，期盼揮出漂亮全壘打。

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