高思博合體韓國瑜 黃偉哲神回：若有「韓流」就加衣服

黃偉哲今天到天壇參拜祈福。（記者邱灝唐攝）

2018-11-22 17:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲今天展開最後衝刺，下午也到台灣首廟天壇祈福，希望能獲得天公伯庇佑高票當選；國民黨候選人高思博則跨越二仁溪，到高雄湖內，與同黨高雄市長候選人韓國瑜合體。對此，黃偉哲說，若有「韓流」就加衣服。

黃偉哲說，天壇建廟歷史超過150年，是台南數一數二的大廟，包括行政院長、總統等政治人物經常到此參拜，而他最近去過很多廟宇參拜過不同神祇，現在倒數時刻、36小時超級直播，也選擇天壇祈福。

被問及取消選前之夜、改用直播取代，黃偉哲認為效果很好，只是全程直播沒有NG的機會，很多不雅的小動作例如摳鼻子都會被看到，需要身旁的人提醒，不然會對網友不禮貌，長時間直播對他來說有點硬，有點像電影《楚門的世界》。

黃偉哲參拜的同時，高思博南下高雄與韓國瑜車隊遊行。對此，黃偉哲笑說，要看投票日當天的天氣，如果「韓流」來了就加件衣服；他說，國、民兩黨在這場選舉都已經動起來，國民黨有「韓總牌」，民進黨也有「總統牌」、「院長牌」，但選民在激情過後回歸理性時，看的還是政策願景和候選人特質，他對這些都相當有信心。

最後，黃偉哲也重提近來的爭議案件，他指出，台南之所以被稱為民主聖地，並不是因為民進黨的勝利，而是選民素質相當高，能夠明辨真偽、判斷曲直，他可以站在神明面前說，這些在選舉過程中抹黑的候選人，終究逃不過良心的譴責，選民最終也會做出智慧的選擇。

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