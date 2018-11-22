鄭文燦旋風車掃街 選前全桃園走透透

鄭文燦跑遍全桃不畏風雨，車隊沿街掃街拜票，獲民眾熱情回應。（記者許倬勛攝）

2018-11-22 15:07

［記者許倬勛／桃園報導］氣溫驟降、今日天空飄下細雨，尋求連任的民進黨市長鄭文燦不畏風雨，車隊旋風式橫掃中壢、楊梅、平鎮、大溪、八德，上午也在平鎮區舉辦客家建設說明會，鄭文燦說，扎實地走過每條街、握每雙手，攜手市民一起打拚，讓桃園更好。

決戰之日將屆，選戰步調加快，鄭文燦說，心情一直很平穩，按照既定計畫走，將所有市場、行政區，以徒步或車隊掃街方式走透透，各區活動也盡量參加，全力爭取選民支持。

鄭文燦近幾天晚上都在臉書直播吃消夜邊與民眾互動，有網友好奇他是否因緊湊的行程消瘦，鄭文燦笑說白天行程很操，常忙到深夜才有時間吃晚餐，但短時間內「胖周瑜」的稱號仍會跟著他。

為鞏固客庄票，鄭文燦上午在平鎮區鎮安宮前舉辦客家建設說明會，他說，三界爺、三官大帝，是桃園興盛的信仰，也與桃園水圳文化相關，而平鎮有埤塘與水圳，為傳承三界爺文化，表現先民敬天、惜地與護水的傳統，今年桃園也舉辦第1屆「桃園三界爺文化祭」，在平鎮三崇宮辦理，包括展覽、晚會、市集等活動，把三界爺文化節找回來；他也推動客家平安戲，因為這與三官大帝信仰相關，也和桃園開發、水利工程有所關連。

鄭文燦自豪說，客家文化不能少，客家建設也不能少，客家事務局過去預算從2億元，提升至13億元，各項客家館舍也大幅增加至11個，未來也將辦理客家博覽會，鄭文燦說，投給他的這一票會很有價值，剩下倒數黃金兩天，希望市民朋友給予支持，讓每一張選票，票票入軌，他會用最大的決心，用心、用力建設桃園。

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