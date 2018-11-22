啟動「陸戰模式」 林智堅率12選將地毯式掃街

拚連任的新竹市長林智堅今天啟動2天陸戰車掃拜票模式，深入社區和大街小巷車隊掃街。（記者洪美秀攝）

2018-11-22 14:56

［記者洪美秀／新竹報導］年底選戰進入倒數階段，尋求蟬聯的新竹市長林智堅今天啟動「陸戰模式」，請立委柯建銘總召，陪同幸福特攻隊12席候選人，展開2天全天候車隊地毯式掃街，深入大街小巷，力拚市議員12席全壘打；不少民眾看到也都熱情回應，林智堅也呼籲市民24日當天要踴躍投票，票投新竹市、就是投給自己一票。

「小智版陸戰」橫掃新竹市，不少市民為與小智市長打招呼，湧入官方粉絲專頁，詢問車掃的路線，或鎖定直播抓緊小智市長最新動態，要在車掃行經處，夾隊歡呼，並準備橘子給車掃大隊加油打氣。

林智堅與柯建銘今早展開為期2天的戰鬥車掃，上午先返回故鄉，陪同香山區市議員候選人林盈徹及陳雪慧掃街，下午則到東區、北區繼續拚，啟動陸戰掃街模式，因已進入倒數階段，林智堅更期盼將12席幸福特攻隊全數送進議會。

林智堅說，車掃是最直接跟市民第一線接觸的方式，呼籲市民11月24日為了下一代站出來投票，他也懇請市民集中選票，支持林智堅，議員則支持幸福特攻隊12位，有他們的加入，幸福城市的推動可以更加順暢。

林智堅也向3種市民喊話，首投族、上次沒有機會投票給他，以及上次支持他的民眾，一定要站出來投票，用選票決定城市的未來。他也說，過去在教育工作與親子藝文活動投注許多心力，「相信大家都有感受到」，期盼給下一代一個更好生活環境，號召大家一起扛起明日新竹，共同迎向更美好的明日新竹。

柯建銘則說，新竹市民這票投下去，是投新竹市的未來，是投給自己，也是投下一代！呼籲市民站出來，用行動來支持林智堅與幸福特攻隊，他說，今天是感恩節，感謝市民4年前及最近選舉的支持，因為大家的支持改變了新竹市，希望這個改變延續下去，他也說林智堅是他最親密的戰友，林智堅是用生命在當市長，也是有史以來建設最多的市長，未來4年讓林智堅會用最成熟、最有魄力執行力的歲月，繼續貢獻新竹市。

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