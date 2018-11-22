願與蘇貞昌組隊辯論 陳其邁：侯友宜出來面對！

陳其邁楠梓區掃街，受到支持者歡迎。（記者葛祐豪攝）

2018-11-22 12:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天表示，他跟韓國瑜那場辯論會是直球對決，但國民黨新北市長候選人侯友宜，迄今仍不肯接受辯論，如果侯友宜願意出來面對，他願意與蘇貞昌組成一隊，挑戰侯友宜跟韓國瑜組一隊。

高雄市長電視辯論會，陳其邁提出「林園區漁港淤積問題如何處理？」國民黨候選人韓國瑜無法具體回應，民進黨新北市長候選人蘇貞昌特別在臉書tag陳其邁發文，表示「陳其邁委員，您問漁港轉型的具體方法，這題我會回答。」

陳其邁今天在楠梓區掃街，媒體詢問他對此看法，陳其邁強調，他和蘇貞昌都是會做事的人，對自己的故鄉、自己心之所在的地方，都非常瞭若指掌，也會知道問題、解決問題，不管漁港問題、或消防栓的問題都非常清楚。

陳其邁說：「要把人民的需要記在心裡，這是我跟蘇院長同樣的地方」，但他覺得可惜的是，侯友宜到現在還不肯接受辯論，他跟韓國瑜那場辯論會是直球對決，讓選民清楚兩位候選人誰有料？誰對高雄了解？誰要解決高雄困難？如何解決？這是一個非常好的方式。

陳其邁強調，侯友宜到目前還不肯接受辯論，可能要到選舉後才赫然發現說，侯友宜對解決問題都沒料？這樣對新北市民非常不公平。

陳其邁說，雖然他在高雄選，但這關乎地方政治，希望侯友宜應該勇於出來面對，假如侯友宜願意出來面對，他可以跟蘇貞昌組成一隊，侯友宜跟韓國瑜組成一隊。

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