對大觀自救會民眾比YA惹議 侯友宜：當時一團混亂

侯友宜拜票時總會比出象徵自己二號號次的勝利，但此舉遭大觀事件自救會成員質疑。（記者陳心瑜攝）

2018-11-22 11:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天下午於新莊車隊掃街，出發時遭板橋大觀事件自救會攔車陳情，現場爆發拉扯，已站上戰車的侯友宜，微笑對自救會比出象徵號次2號的勝利手勢，車輛隨即揚長而去，憤怒群眾傻眼，侯友宜今天解釋，「拜託，我上了戰車，面對的是前面的民眾，當然比YA啊」，侯友宜說，當時也不知道發生什麼狀況，也不太清楚後面一團混亂是怎麼回事，車隊就往前進，後來才了解狀況。

至於上任後是否可能回應自救會「修改都市計畫」、「解決迫遷危機」訴求，侯友宜說，「先選上吧！」，隨即強調自己要先拜託選民風雨無阻投票，「沒有選上，談後面的事情都沒有意義」，如果今天這種（陰雨）天氣，拜託出門投票。

大觀事件自救會昨天於臉書貼出在新莊對侯友宜攔車抗議影片，指自救會已經沒有其他救濟管道，侯面對陳情不僅理都不理，還傻笑比YA，黨工甚至動手摔人、扯布條；侯友宜競選總部發言人賴冠群則表示，大觀社區主管機關屬於退輔會，能夠理解陳抗行為，希望中央政府盡速解決。

侯友宜今天在市議員候選人王威元和黃桂蘭陪同下，冒雨至蘆洲市場拜票爭取支持，沿途不斷提醒民眾要不畏風雨出門投票。

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