公投案重新公告爭議 監委查撤銷費用及相關責任

2018-11-21 19:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕中選會撤銷重新公告的7個公投案意見書，今天用登報等方式讓民眾了解。監察委員高鳳仙16日已發函要求中選會3天內函覆，不過，對於中選會昨天的回覆，她仍不滿。高鳳仙認為，中選會不承認錯誤在先，撤銷公告又衍生其他費用，她今天再度發函，要求中選會兩天內說明相關責任。

高鳳仙說，中選會9日收到高等行政法院裁定書後，未經委員會議決議，由何人決定將違法公告登載選舉公報，並印製及發放選舉人；在報紙及網路登載撤銷公告費用，共計多少，應如何支應、應由何人負最終賠償責任，中選會必須說清楚。

高鳳仙質疑，中選會僅在媒體刊登關於7個公投案的撤銷公告及10月24日公告的行政院意見書內容，為何對於已經發放的選舉公報，卻未有任何「以紙本更正及送達選舉人」的作為，撤銷公告是否可以使紙本選舉公報上所記載的107年11月2日政府機關意見書失效，如果可以，法律依據為何？

此外，高鳳仙也說，依公投法第48條第1項第1款規定，各級選舉委員會辦理公民投票違法足認有影響投票結果之虞時，檢察官、提案人的領銜人得於投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起公民投票無效之訴。依此規定，中選會辦理本件公投是否有違法而影響投票結果之虞，檢察官、提案人之領銜人可否依此規定提起公民投票無效之訴。

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