賴清德力挺陳歐珀 批「連公文也不會看的人」沒資格當縣長

行政院長賴清德（中）今晚來到宜蘭市，為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台。（記者林敬倫攝）

2018-11-21 20:06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院長賴清德今晚來到宜蘭市，為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台，他致詞時說，很多台灣民眾在電視上都有看到，有候選人連講話都不會講，連公文也不會看，縣長要代表宜蘭縣爭取建設，行銷宜蘭縣農產品，如果連當縣長的基本條件都沒有，絕對沒能力當宜蘭縣長。

賴清德說，陳歐珀是大家的好朋友，也沒讓他們漏氣，他從基層出身，一直擔任公務員、課長、秘書到三星鄉代理縣長，三星鄉的蔥，也是陳歐珀努力的結果，陳歐珀基層勤走，解決地方問題，立委任內為宜蘭爭取建設將近要300億。

賴清德說，宜蘭縣電纜地下化、地下水鉛管的汰換以及治水的工程，光爭取這些經費，就要70、80億，宜縣重大的交通建設，陳歐珀也一直在立院質詢，也到行政院尋求支持，蘇花改道2020年全線通車，行政院也同意，啟動東澳到南澳可行性評估，這是陳歐珀努力的成果。

賴清德說，陳歐珀也關心宜縣醫療資源問題，希望行政院能大力支持陽大2期工程，這差不多要30億元的經費，總統、行政院都支持這筆預算，希望大家支持陳歐珀。

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