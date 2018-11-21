別人夜襲他奇襲！楊文科拚勝選 選前3天打出這招…

前總統馬英九說，重視科技一向是國民黨的政策，他不願意找個不懂得科技，只懂自己政黨利益的人來當縣長，到時候對國家的傷害就很大，所以全力輔選楊文科。（記者黃美珠攝）

2018-11-21 19:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天固票、催票，一整天都有前總統馬英九陪在身旁。2人從日出戰到日落，從頭前溪北掃街到溪南，傍晚再折回溪北台3線「蛋黃區」的關西鎮。很多鄉親對選舉素人的楊文科竟能獲得馬英九如此力挺，都不免好奇。

楊文科陣營說，這是因為馬英九、楊文科都有為前總統蔣經國直接效力的特殊情分，使得「蔣經國牌」成了楊文科陣營選前向深藍選民喊話的一招奇襲策略，以此切割掉「本是同根生」的對手們，團結藍營拚勝選。

馬英九則說，重視科技產業一向是國民黨的政策，因為新竹科學園區的成立，使得台灣在國際科技業供應鏈上具有無法取代的角色，對台灣立足全世界具有絕大的貢獻，這就是他要費那麼多心力輔選新竹縣的理由，就是不願意找一個不懂得科技、只懂自己政黨利益的人來當縣長，否則到時候對國家的傷害就很大。

馬英九說，他在政界待了30年，有個很深刻的感受，而這絕非他個人的政黨偏見，他是真心覺得國民黨比較愛國、愛鄉，很多作為都是考慮對國家、對社會的影響，不會貿然提出只對國民黨有利的政策，這一點是他支持楊文科的原因。

也是前任國民黨黨主席的馬英九，今天早上8點就在湖口顯聖宮陪著楊文科、以及同黨爭取連任的湖口鄉長林志華一起參拜後，走入民生市場向鄉親拉票。

前後為時約1個多小時，楊文科、馬英九隨即轉戰竹北天后宮，跟同黨竹北市長候選人楊敬賜等會合，參拜完天上聖母就到一旁的竹仁市場，同樣用2隻腳、2隻手，跟著市井鄉親走完他們的生活日常之路，不斷的逐一握手、懇請鄉親支持。

接近中午，他們折返新豐鄉的新庄子永寧宮，跟也要爭取連任的國民黨議長張鎮榮、鄉長候選人許秋澤等會同參拜祈福且造勢。

下午2點過後在竹東二重五榖宮改採車隊遊街方式，向溪南票倉所在的竹東鎮鄉親請安、拜票，一路上吸引許多「馬粉」上路搶握手，一名男子為了跟馬英九「同框」，還短跑衝刺追車，一家牙醫診所的醫護理都一度「棄守」診所。

傍晚5點前後，楊文科、馬英九一行抵達關西市區，跟同黨提名的鎮長候選人劉德樑等再徒步掃街1小時，直到夜幕低垂，馬英九才離開。

但是23日的選前之夜，馬英九將第六度到新竹縣，全力輔選楊文科。

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