別人夜襲他奇襲！楊文科拚勝選 選前3天打出這招…

前總統馬英九說，重視科技一向是國民黨的政策，他不願意找個不懂得科技，只懂自己政黨利益的人來當縣長，到時候對國家的傷害就很大，所以全力輔選楊文科。（記者黃美珠攝）
〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣長候選人楊文科今天固票、催票，一整天都有前總統馬英九陪在身旁。2人從日出戰到日落，從頭前溪北掃街到溪南，傍晚再折回溪北台3線「蛋黃區」的關西鎮。很多鄉親對選舉素人的楊文科竟能獲得馬英九如此力挺，都不免好奇。
楊文科陣營說，這是因為馬英九、楊文科都有為前總統蔣經國直接效力的特殊情分，使得「蔣經國牌」成了楊文科陣營選前向深藍選民喊話的一招奇襲策略，以此切割掉「本是同根生」的對手們，團結藍營拚勝選。
馬英九則說，重視科技產業一向是國民黨的政策，因為新竹科學園區的成立，使得台灣在國際科技業供應鏈上具有無法取代的角色，對台灣立足全世界具有絕大的貢獻，這就是他要費那麼多心力輔選新竹縣的理由，就是不願意找一個不懂得科技、只懂自己政黨利益的人來當縣長，否則到時候對國家的傷害就很大。
馬英九說，他在政界待了30年，有個很深刻的感受，而這絕非他個人的政黨偏見，他是真心覺得國民黨比較愛國、愛鄉，很多作為都是考慮對國家、對社會的影響，不會貿然提出只對國民黨有利的政策，這一點是他支持楊文科的原因。
也是前任國民黨黨主席的馬英九，今天早上8點就在湖口顯聖宮陪著楊文科、以及同黨爭取連任的湖口鄉長林志華一起參拜後，走入民生市場向鄉親拉票。
前後為時約1個多小時，楊文科、馬英九隨即轉戰竹北天后宮，跟同黨竹北市長候選人楊敬賜等會合，參拜完天上聖母就到一旁的竹仁市場，同樣用2隻腳、2隻手，跟著市井鄉親走完他們的生活日常之路，不斷的逐一握手、懇請鄉親支持。
接近中午，他們折返新豐鄉的新庄子永寧宮，跟也要爭取連任的國民黨議長張鎮榮、鄉長候選人許秋澤等會同參拜祈福且造勢。
下午2點過後在竹東二重五榖宮改採車隊遊街方式，向溪南票倉所在的竹東鎮鄉親請安、拜票，一路上吸引許多「馬粉」上路搶握手，一名男子為了跟馬英九「同框」，還短跑衝刺追車，一家牙醫診所的醫護理都一度「棄守」診所。
傍晚5點前後，楊文科、馬英九一行抵達關西市區，跟同黨提名的鎮長候選人劉德樑等再徒步掃街1小時，直到夜幕低垂，馬英九才離開。
但是23日的選前之夜，馬英九將第六度到新竹縣，全力輔選楊文科。
相關影音
-
前總統馬英九（右）第五次到新竹縣輔選國民黨新竹縣長候選人楊文科（左）。（記者黃美珠攝）
-
身著黃色上衣的新竹縣竹東鄉親為了跟前總統馬英九「同框」，一度高舉著手機短跑衝刺，跟楊文科的掃街車隊賽跑。（記者黃美珠攝）
-
前總統馬英九今天一整天都陪國民黨新竹縣長候選人楊文科跑遍頭前溪南北催票，最後1站到達關西，依舊展現好人氣。（記者黃美珠攝）
-
前總統馬英九今天一整天都陪國民黨新竹縣長候選人楊文科跑遍頭前溪南北催票，最後1站到達關西，依舊展現好人氣。（記者黃美珠攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv