「學姐」比柯文哲還紅 BBC撰文分析選舉「娛樂化」現象

《BBC中文網》指出，黃瀞瑩的爆紅現象代表年輕網路世代對選舉產生的影響力（資料照）

2018-11-21 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲幕僚黃瀞瑩先前因網路節目《木曜4超玩》一夕爆紅，被網友封為「學姐」，陪伴柯文哲掃街拜票時也有高人氣及高辨識度，意外成為本屆九和一大選的另類焦點。《BBC中文網》則是對此撰文指出，台灣選舉正在不斷進化，黃瀞瑩的爆紅現象代表年輕網路世代對選舉產生的影響力，同時也凸顯台灣選舉的「綜藝化」和「娛樂化」

據《BBC中文網》報導，黃瀞瑩受歡迎的程度也對柯文哲選情有正面影響，當柯文哲分身乏術時，學姐和其他年輕幕僚「代打」跑選舉，支持群眾的熱情依舊。在柯文哲的競選活動上，學姐和年輕幕僚也負責暖場工作、炒熱氣氛，幫助柯文哲拉攏年輕族群。

《BBC中文網》分析，進入網路時代後，台灣選舉不斷地進化更新，各黨和候選人都積極地吸引年輕族群的關注，希望成為版面最大、討論度最高的候選人，臉書專頁更是各家候選人的「基本配備」，社群戰線也延伸至推特，甚至是使用年齡層更年輕的Instagram。

這如此趨勢下，各候選人的媒體幕僚也就越來越重要，「學姐」黃瀞瑩就是負責經營柯文哲的社群媒體。另外，候選人開始藉由和「網紅」合作來增加曝光率，「網紅」也透過和政治人務的跨界合作拓展網路影響力，這也是此次選舉走向「綜藝化」和「娛樂化」的原因之一。

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