奧步情資多 侯友宜提5預警

2018-11-21 13:31

〔記者何玉華／新北報導〕選戰進入倒數72小時，國民黨新北市長候選人侯友宜接受節目專訪時表示，總部已經收到各式各樣的奧步情資，包括抹黑他砍重陽敬老金、車隊製造假衝突、影射外遇、影射與黑道勾結，以及抹黑賄選與走路工，侯友宜說，他一向堅持正道，何必到最後失格，一定會用正步對抗奧步。

除了侯友宜接受專訪提到的奧步情資，競選辦公室也發出預警，發言人賴冠群說，目前掌握的五大可能奧步，第一個是說侯友宜當選會砍重陽敬老金，這個奧步已經是現在進行式了；第二個是與侯友宜車隊製造假衝突，控訴侯友宜製造意外；第三個是可能影射侯夫人未露面，是因為侯友宜在外面有緋聞，太太怒不露面；第四個是製造假走路工事件；第五個就是宣稱侯友宜與黑道有勾結，持有黑槍，或者抹黑侯友宜過往辦過的案子有問題。

賴冠群強調，選民要拿出智慧，拒絕受到那些「突然爆出來」、「看起來很真的」的消息影響。這些很可能都是選舉專家炮製出來的，呼籲支持者不要讓遺憾重演在侯友宜身上。

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