公投公告補正得花930萬 藍委要中選會首長負擔

2018-11-21 12:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕主計總處與審計部官員，上午赴立法院財政委員會報告近3年選務規劃預算編列與執行情形，對於多名立委質詢中選會疑違法公告公投意見書一事，應邀列席的中選會副主委陳朝建表示，中選會昨已撤銷行政院新的修正意見，並在今天的四大報上重新刊登10月24日版的公告，補正費用約930萬元，將以行政院第二預備金來支應。

對於這筆930萬元費用，國民黨立委費鴻泰、賴士葆、羅明才等人質疑，光是登報可能無法讓所有民眾得到正確資訊，要求審計部追究相關責任，同時提議由中選會正副首長等相關人員負擔補正費用，而非讓全民買單。

時代力量立委徐永明會中提到，國民黨台中市長候選人盧秀燕宣布辭去立委時，曾提及封關民調，質疑此行為是否違反選罷法規定；陳朝建對此表示，只要有人檢舉就會調查。

另外，民進黨立委郭正亮提到，若反對公投第12案者為多數，且達到法定門檻，從語意上看來，代表民法跟專法都不能讓同志結婚，此結果將與大法官釋字748號矛盾，等同違憲，屆時立法院及內政部應該怎麼執行？

對此，陳朝建僅回應，中選會僅負責審查公投案是否符合公投法規定要件，其實質內容並不在中選會審查的範圍內。

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