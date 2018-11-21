選票險外流選務人員遭送辦 嘉檢偵結不起訴

2018-11-21 10:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣「五合一」公職人員選票，在嘉義市蘭潭印刷廠印製，18日發生333張多印、待銷毀選票，差點被攜出、外流，警方將涉案的水上鄉公所侯姓女村幹事、王姓民政課男課員，依違反公職人員選舉罷免法函送嘉義地檢署偵辦，檢方昨漏夜偵結，予以不起訴處分。

檢方昨勘驗印刷廠及相關監視錄影畫面，並訊問侯女、王男，二人均否認有違反選罷法犯行，侯女稱，因怕多餘的選票跟其他選票會混淆，所以用牛皮紙袋裝起來，並用紙箱裝起來，當時還沒有要離開，同事看她走出去、誤以為可以回家了，就開始簽退，她就去發便當，同事以為發完便當就沒事，就把她的東西拿出來、並不知道裡面有選票；王某則稱當時大家都要離開，以為可以離開了，見侯女在外面發便當，怕她的東西被清掃就幫她拿出來，並不知道裡面有選票。

縣選委會陳姓選務承辦人也證稱，選票會多印製，原則上一發現就要馬上交出，但侯女是第一次主辦，當時她很忙可能因此疏忽：縣選委會張姓副幹事也證稱，水上鄉五種選票，每一種有4萬多張，公投票更多，總共要領60幾萬張，應是侯女太忙才沒立即繳補換票。

檢方認為難認2人有意圖妨害或擾亂投票而隱匿選舉票罪責，認犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。