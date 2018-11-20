不捨陳菊遭辱 蘇貞昌呼籲選民不能讓國民黨勝選

蘇貞昌談起當年替陳菊辯護時，她語氣堅定地說，為台灣民主沒有做錯事。（記者邱書昱攝）

2018-11-20 23:45

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天晚間到鶯歌區舉辦「新新北，會做事」晚會，總統府資政葉菊蘭、桃園市長鄭文燦等人到場力挺。蘇貞昌談起國民黨主席吳敦義暗罵總統府秘書長陳菊「母豬」，他感到不捨地說，這次若讓國民黨勝選，就是讓陳菊白白遭辱。

對於昨天的高雄市長候選人辯論，蘇貞昌說，有沒有料，交叉詰問就知道，新北市卻沒有交叉詰問非常可惜；按照對手的安排，朱立倫換成曾任副市長的侯友宜接棒，但朱就在六都後段班，哪有可能更好。

蘇貞昌細數對於鶯歌區的建設，未來更要讓鶯歌成為台灣工藝首都，世界工藝大城，並且推動「大匠國際博覽會」，讓國際陶藝家能夠來切磋；並且解決舊社區的都市更新。

談起最近吳敦義的「母豬」說，蘇貞昌難掩氣憤地說，為台灣打拚的陳菊被侮辱，心難道不會痛，當時陳菊送上軍事法庭就是他（蘇貞昌）擔任辯護律師，在最後死刑前的陳述，陳不畏懼地說，不求輕判、不求原諒，為台灣自由民主沒有做錯。

蘇貞昌說，陳菊現在被國民黨抨擊、在戒嚴時也被國民黨打壓，「任何人都不能這樣人身攻擊」，就只是陳菊是不同黨派說這種話，如果國民黨勝選，黨主席就還是吳，陳菊就白白受侮辱。