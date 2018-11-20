恆春掩埋場成選舉必戰話題 3鎮長候選人各出奇招

2018-11-20 21:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕選情白熱化的恆春鎮長選戰，4年前猛打恆春掩埋場收事業廢棄物，獲得不少選民支持的鎮長盧玉棟，這次2名主要對手縣議員張榮志及律師張怡，不約而同又拿掩埋場問題作文章，分別已派傳單及舉牌抗議的方式質疑，盧玉棟則強調，他選舉公報政見第一條寫的很清楚，沒寫明的人如何質疑？

選前一週對戰激烈的張榮志及盧玉棟，除了在漁會問題上攻防，近期張榮志陣營發出大量派報傳單，質疑盧玉棟當年說「當選鎮長要將垃圾掩埋場弊案查到一清二楚，四年後的今天，案件查了怎樣？」引發地方不少討論。

對於對手攻擊掩埋場問題，4年前力阻事業廢棄物進入恆春的盧玉棟則老神在在，他強調，他在選舉公報政見欄第一條就寫「堅持拒絕外縣市鄉鎮的事業廢棄物進入恆春鎮掩埋場，守護地方環境及生態」，反觀其他候選人政見完全沒寫，足證明他反事業廢棄物進入恆春的立場，不再多做解釋。

一向視環保問題優先的律師張怡，則直接到垃圾掩埋場門場舉牌「護環境、愛恆春」抗議，她說，東門溪垃圾掩埋場收受外地事業廢棄物進場，以1公斤1塊6的價格，賤賣恆春寶貴環境，是恆春的大悲劇，沒人知道垃圾對未來會造成甚麼影響，該怎麼處理，也沒有具體方向，希望能找環保署協助，將垃圾分類，檢測，篩選，區分事業廢棄物及一般垃圾，依法定方式處理，讓東門溪恢復乾凈河川。