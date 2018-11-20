中選會：9合1縣市長選舉人數1910萬 新北高雄最大票倉

2018-11-20 20:02

〔記者李欣芳／台北報導〕今年九合一選舉併同10個公投案的投票將在本週末舉行，中選會今天正式公告九合一選舉的選舉人人數及公投案的投票權人人數，直轄市、縣市長的選舉人人數為1910萬2502人，公投的投票權人人數為1975萬7067人，在直轄市與縣市長選戰部分，選舉人數最多的前兩大縣市分別是新北市與高雄市，新北與高雄為藍綠激戰的兩大票倉。

根據中選會公告，新北市長選舉的選舉人數為326萬4128人，居第一位，選舉人數第二位的是高雄市長選舉，為228萬1338人，選舉人數居第三的是台中市長選舉，為221萬3789人，第四位是台北市長選舉，人數216萬4155人，選舉人數最少的是連江縣，為1萬773人。

中選會今晚發布新聞稿指出，經本會彙整結果，直轄市、縣市長選舉人人數為1910萬2502人，直轄市、縣市議員選舉人人數為1905萬3128人，鄉鎮市長及直轄市山地原住民區長選舉人人數為505萬9392人，鄉鎮市民代表及直轄市山地原住民區民代表選舉人人數為505萬3705人，村里長選舉人人數為1894萬4788人。

中選會表示，全國性公民投票案第7案至第16案投票權人人數為1975萬7067人，其中18歲以上未滿20歲之投票權人人數為58萬2043人。