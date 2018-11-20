高雄市長激烈之戰 延燒澎湖離島各有支持者

2018-11-20 21:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年高雄市長選戰異常激烈，連一海之隔的澎湖縣，也各有支持者，澎湖立委楊曜今日公開發文支持陳其邁，並指稱陳一直是澎湖人的好朋友，協助推動對澎湖有利的法案；藍營縣長候選人賴峰偉則是隔海呼應韓國瑜貪汙關到死說法。

澎湖雖與高雄有一海之隔，但兩縣市交往頻繁，澎湖人移居高雄人數眾多，澎湖幫在高雄為第三大勢力，僅次於在地高雄幫、台南幫，在今年高雄市長藍綠激烈對決中，具有關鍵性的支持實力，成為藍綠陣營積極爭取的目標，因此澎湖地方藍綠領袖也紛紛發聲，呼籲旅高澎湖民眾動員支持。

綠營澎湖共主立委楊曜，今日公開在臉書推文，指稱陳其邁是我多年來的好友，他的個性實事求是，長期關心鄉土，是一位兼具踏實規劃與執行效率的政治人物；楊曜這6年來推動澎湖各項修法、經費與建設的爭取，陳其邁一直都是澎湖的好朋友。同時陳其邁長期深耕高雄，對高雄市的未來不僅僅只有遠景的口號，這20年來的歷練也讓其邁對城市的發展已經做出完整的規劃。

代表藍營的澎湖縣長候選人賴峰偉，日前就找來韓國瑜跨海助陣，並喊出「高雄、澎湖」兩市共治，未來2人雙雙當選，共同合作治理高雄與澎湖，也呼籲澎湖旅高民眾投票支持，今日澎湖縣長公辦政見會，更跨海呼應韓國瑜「貪汙關到死」之說，除了同意韓說的貪汙犯關到老、關到死，不得假釋的說法外，更加碼要關到下輩子。