姚文智告柯文哲 控誣陷大巨蛋政見、競選經費不誠實

2018-11-20 18:03

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智認為，台北市長柯文哲多次在競選活動以及政見發表會上，誣賴他要拆掉大巨蛋和競選經費有疑議，意圖塑造他未提出大巨蛋問題解方、不誠實的形象。姚文智競選辦公室發言人洪立齊今代表姚文智，在律師陪同下至台北地方檢察署，對柯提出意圖使人不當選傳播不實罪及誹謗罪的刑事告訴。

洪立齊表示，針對大巨蛋問題，姚文智講的是解約，改建成東區大公園，該政見理念宗旨係強調在大巨蛋不拆除的前提下，另搭建「台北之翼」或稱「蝶翼」之人工基盤，整合大巨蛋周邊的公共建設與空間，進而解決大巨蛋停建之公安、容留並促進東區經濟動能的務實解決方案，但柯文哲卻在多次競選活動以及政見發表會上，誣賴姚要拆大巨蛋。

洪立齊說，姚文智明明講得很清楚，也有登廣告，也有在辯論會上講，柯當候就站在姚旁邊，但出去卻說「民進黨候選人要把它拆掉」，柯企圖誤導選民，並想藉此貶低姚文智的民意，經姚文智昨公開要求更正道歉未果後，決定採取法律行動，捍衛自身名譽。

洪立齊也說，柯文哲也多次公開質疑姚文智公布的競選經費少於柯文哲所公布的競選經費，更以「人民相信嗎？」等語意，營造姚文智未誠實公布競選經費的負面形象，藉此傳達不實訊息。其實，姚文智公布的競選支出約3351萬元，高於柯文哲公布支出1513萬元，柯罔顧事實散布不實訊息，令人忍無可忍。

洪立齊強調，柯文哲不但遲遲不敢回答2014年在宣布關閉政治獻金帳戶後，多收的929萬元下落為何，竟還敢主動散布不實訊息，其所謂「改變政治文化」的口號，聽來格外諷刺。