北社指控 柯文哲涉加工殺人新五大弊案

台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中台灣北社理事蕭曉玲（中）邀請各界學者專家針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）

2018-11-20 13:23

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉距今僅剩4天，台灣北社今召開記者會，指控台北市長柯文哲在位4年，圍繞著「台大醫院器官捐贈26例」的新五大弊案，終於在《屠殺》作者葛特曼來台後，讓許多資料得以撥雲見日；北社指控，柯涉嫌加工殺人及毀壞屍體罪，檢調應追查其刑事責任，並稱柯沒資格擔任首都市長。

北社今召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重」記者會；台灣北社理事、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，本次記者會所提的五大弊案，不是指之前大巨蛋的五大弊案，而是有關柯文哲在愛滋器捐、MG149案，還有當初柯在台大做器捐的26例，以及博士論文當中，涉嫌加工殺人罪部分。

北社指出，這新五大弊案全都是新事證，其中包括台大26例資訊揭露案、衛福部吊銷醫師執照案、教育部撤銷博士論文與學位案、殺人與毀壞屍體刑案，以及器官移植爭議監察院調查案；除了監察院調查案有MG149案被忽略的新事證，其餘各案均與「台大26例」器官移植捐贈人，如何被加工死亡有關。

北社表示，這些加工致死的證據細節，柯文哲寫在他的博士論文、其著作《ECMO手冊》，以及他在台大醫院的操作手冊流程中，柯在這些文件中，詳述如何把葉克膜用在被選定的病人身上，施用藥劑讓病人心跳停止。

而在加工得到心跳停止的結果後，竟立刻關閉心電圖，不管病人是否真的死亡或者心跳有沒有恢復，就開始摘取器官的流程，且為了迴避腦死判定取得器官，還要騙得檢察官的簽名背書。

北社指控，柯文哲博士論文中的器捐26例，絕對不是國際醫學會所說的「無心跳器捐」，世界上沒有任何文明國家會允許加工死亡以取得器官，痛批柯沒資格擔任首都市長，難以走出台灣，更不可能走入國際社會。

  • 北社今召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重」記者會。（記者謝君臨攝）

    北社今召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重」記者會。（記者謝君臨攝）

  • 台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中台灣北社理事蕭曉玲邀請各界學者專家針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）

    台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中台灣北社理事蕭曉玲邀請各界學者專家針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）

  • 台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中博仁醫院外科主任蘇上豪針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）

    台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中博仁醫院外科主任蘇上豪針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）