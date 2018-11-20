北社指控 柯文哲涉加工殺人新五大弊案

台灣北社召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重！」記者會，會中台灣北社理事蕭曉玲（中）邀請各界學者專家針對柯文哲器捐事件做詳細分析評論。（記者王藝菘攝）

2018-11-20 13:23

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉距今僅剩4天，台灣北社今召開記者會，指控台北市長柯文哲在位4年，圍繞著「台大醫院器官捐贈26例」的新五大弊案，終於在《屠殺》作者葛特曼來台後，讓許多資料得以撥雲見日；北社指控，柯涉嫌加工殺人及毀壞屍體罪，檢調應追查其刑事責任，並稱柯沒資格擔任首都市長。

北社今召開「柯政四年，新五大弊案黑幕重重」記者會；台灣北社理事、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，本次記者會所提的五大弊案，不是指之前大巨蛋的五大弊案，而是有關柯文哲在愛滋器捐、MG149案，還有當初柯在台大做器捐的26例，以及博士論文當中，涉嫌加工殺人罪部分。

北社指出，這新五大弊案全都是新事證，其中包括台大26例資訊揭露案、衛福部吊銷醫師執照案、教育部撤銷博士論文與學位案、殺人與毀壞屍體刑案，以及器官移植爭議監察院調查案；除了監察院調查案有MG149案被忽略的新事證，其餘各案均與「台大26例」器官移植捐贈人，如何被加工死亡有關。

北社表示，這些加工致死的證據細節，柯文哲寫在他的博士論文、其著作《ECMO手冊》，以及他在台大醫院的操作手冊流程中，柯在這些文件中，詳述如何把葉克膜用在被選定的病人身上，施用藥劑讓病人心跳停止。

而在加工得到心跳停止的結果後，竟立刻關閉心電圖，不管病人是否真的死亡或者心跳有沒有恢復，就開始摘取器官的流程，且為了迴避腦死判定取得器官，還要騙得檢察官的簽名背書。

北社指控，柯文哲博士論文中的器捐26例，絕對不是國際醫學會所說的「無心跳器捐」，世界上沒有任何文明國家會允許加工死亡以取得器官，痛批柯沒資格擔任首都市長，難以走出台灣，更不可能走入國際社會。