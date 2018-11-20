劉曉玫陪同 陳建仁訪花蓮長照促加緊推動

2018-11-20 12:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選戰最後倒數！副總統陳建仁今天到花蓮參訪一粒麥子基金會的鳳林有福館日照中心、又趕往光復鄉的天主教花蓮教區富田天主堂，參觀太巴塱部落文化健康站，民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫也全程陪同。陳建仁說，花蓮青壯人口外移，人口高度老化，西部不少縣市已達到「一鄉鎮一長照」，花蓮也要持續加緊推動！

選前倒數計時，繼上週五總統蔡英文、賴清德到花蓮為民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫站台，副總統陳建仁今天也到花蓮視察「長照2.0」在花蓮推動情形，包括立委蕭美琴、社會福利專精的立委吳玉琴、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛都陪同，今天上午先到一粒麥子基金會的鳳林鎮「有福館日照中心」。

鳳林鎮長蕭文龍則當場反映，最近一些長照站不知道發生什麼狀況「老人食堂都沒有米」，他得知後立刻請里長送去，但長照是很大的負擔、且「鎮公所預算有限」，希望中央瞭解。對此陳建仁說，長照補助因為點數兌換的部份導致經費不足現象，他會跟相關單位瞭解，強調「需要檢討的一定會檢討。」

陳建仁說，花蓮老年人口比例18％高於全國，鳳林鎮更達到25％，青壯年到外地工作、人口高度老化之下，獨居及隔代教養普遍，他佩服並感謝一粒麥子基金會董事長呂信雄「跑在政府前面」，目前花蓮約60處據點「3分之2是一粒麥子承辦」，民間的力量值得政府學習。

他說，總統希望他到處看看長照2.0推動情況，他跑遍西海岸的老人照顧據點、在長青食堂陪老人共餐，很多人都都說「卡早以前都是吃飯配電視」，現在「吃飯配話」，有很多人照顧，在食堂幫忙打菜的老人家說「阮6、70歲係少年ㄟ」，要去照顧8、90歲的，更加令人感動。

花蓮縣長候選人劉曉玫說，花蓮13鄉鎮只有4所日照站「數量遠遠不夠」、「真叫人汗顏」！她說，自己將來如擔任縣長「腳步一定要加快」，將與吳玉琴、蕭美琴2位委員及中央共同努力，要盤點閒置空間、鼓勵民間力量加入，工作刻不容緩，「希望愈來愈多長照據點開花結果」。

陳建仁接著又與天主教花蓮教區主教黃兆明，前往天主教富田天主堂附設的太巴塱部落文化健康照護站瞭解業務推動情況，還和老人家共進午餐，吃飯前不但以天主教騎士團的身份帶禱告，也替阿美族阿公阿嬤們打飯菜，氣氛輕鬆。

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