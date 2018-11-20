蘇貞昌再提交叉詰問 侯友宜：辯論誰好誰壞市民評斷

2018-11-20 11:28

〔記者邱書昱／新北報導〕高雄市長辯論會昨天晚間落幕，民進黨新北市長候選人蘇貞昌再度提及交叉詰問說，新北市民很清楚為什麼國民黨新北市長候選人侯友宜不敢交叉詰問。對此，侯今天受訪時強調，和老縣長辯論影帶可以看到誰好誰壞，市民有一把尺評斷。

侯友宜談起高雄市長候選人在辯論上的攻防，他說，大家都盡力了，韓國瑜也表現出來對高雄市未來願景，這樣的高度看法給予肯定。

媒體追問侯友宜是否會考慮再舉辦交叉詰問，他表示，辯論過程接受提問人提問，回答的清楚，「任何問題用辯論，都可以公諸於媒體，」讓大家可以看。