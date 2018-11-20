中選會：嘉義選票並未外流，選務人員勿有選務疏失

2018-11-20 10:09

〔記者李欣芳／台北報導〕嘉義縣年底選舉選票在嘉義市蘭潭印刷廠印製，前天驚傳水上鄉公所點選票工作人員，欲將300多張選票攜出印製廠，被警察局現場安全維護蒐證警員發現，在執行離廠前物品檢查時當場搜出；工作人員雖說是不慎攜出，並交回選票銷毀，警方昨天傳訊當事人後依違反選罷法函送地檢署釐清。中選會今天上午表示，嘉義縣這些選票並未外流，中選會期勉全體選務人員一起做好選務，勿有任何選務疏失。

這起選務作業疏失，經警方調查，前晚在嘉義市蘭潭印刷廠，水上鄉公所選務承辦人員侯姓女村幹事，要下班離開印製廠時，將縣長選票19張，縣議員13張，三和村長100張，柳新村長100張，義興村長100張，靖和村長1張，共計333張選票，夾在公文匣攜出印刷廠管制門，但尚未走出大門，就被警察局保安隊黃姓警員檢查物品發現。

中選會表示，有關嘉義縣地方公職人員選舉選票，該選務人員前往印製廠點算步出印刷廠前，現場警察依規管制，選票未外流。

中選會進一步說明，依選罷法及其施行細則與相關規定，中選會及所屬直轄市、縣市委員會對於選票的印製、保管及點算等，均有嚴謹的標準作業流程並嚴格執行。無論是選票的印製或點算，進出人員均須接受管制進出並經警察搜身，以防止選票外流，若有疑似外流情事，也會立即阻止並報請現場指揮官會選監小組委員依法處理。

中選會說，上述涉案人員當天立即由警方予以偵訊，並函送嘉義地檢署依法偵辦。