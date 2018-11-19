助選陳其邁被抹黑挺韓國瑜 歌后張秀卿回應了！

陳其邁18日晚在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，邀請金曲歌后張秀卿暖場，她要大家拿起「旗子」，祝陳其邁旗開得勝，沒想到竟有媒體以《陳其邁造勢晚會上演唱 張秀卿誤喊1號旗開得勝？》為題目報導。（圖擷取自直播）

2018-11-19 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨在岡山舉辦造勢晚會，現場萬頭攅動，晚會也請來金曲歌后張秀卿到場幫陳其邁助選炒熱氣氛，她用台語要大家拿起「旗子」，祝陳其邁旗開得勝，卻有網友造謠成「一號（韓國瑜）旗開得勝」，甚至還有媒體跟進報導，讓綠委定宇痛批，「不造假」是會全身發癢嗎？對此，張秀卿的唱片公司豪記代為澄清，「不可能喊錯」！

一名網友18日在臉書「爆廢公社」上PO出一段影片，是張秀卿在陳其邁岡山造勢晚會暖場上獻唱金曲，唱到「車站」間奏時，為了炒熱氣氛，便喊聲要台下支持者拿起「旗子」（台語），祝陳其邁旗開得勝，幫二號的陳其邁助選，旗開得勝，發音非常標準；沒想到原po卻把「旗子」解讀成「一號」（韓國瑜），文章下方網友竟然還取笑張秀卿說，酸她「是不是去錯場」、「人在曹營心在漢」。

一堆被帶風向的網友跟著胡亂附和就算了，沒想到有媒體刻意以「張秀卿誤喊1號旗開得勝？」進行報導，這讓民進黨立委王定宇在臉書po文痛批，「不造假」是會全身發癢嗎？以前「不賄選」就「不會選」，現在是「不造假」就「不會選」嗎？

據《聯合新聞網》報導，對此，張秀卿所屬的豪記唱片公司代為澄清強調，「不可能喊錯！」表示張秀卿是用台語講出「旗子」，請台下的支持者舉起手上的旗子，絕對不是喊「1號」，更說張秀卿僅是單純表演，本身也沒有任何的政治色彩。