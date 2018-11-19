又造假？ 助選陳其邁 歌后講「旗子」竟被報導成「1號」

民進黨高雄市長候選人陳其邁18日晚在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、駐日代表謝長廷等人均到場站台助陣。（資料照）

2018-11-19 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁18日晚間在岡山舉辦「1118超級星期天」造勢晚會，現場萬頭攅動，晚會也邀請金曲歌后張秀卿到場幫陳其邁助選炒熱氣氛，她用台語要大家拿起「旗子」，祝陳其邁旗開得勝，卻有媒體以《陳其邁造勢晚會上演唱 張秀卿誤喊1號旗開得勝？》為標題報導，讓綠委定宇痛批，「不造假」是會全身發癢嗎？

張秀卿昨在陳其邁岡山造勢晚會暖場上獻唱金曲，唱到經典歌曲「車站」間奏時，說到「旗子」，順勢喊聲要台下支持者拿起「旗子」（台語），祝陳其邁旗開得勝，幫二號的陳其邁助選，旗開得勝；沒想到有網友把台語「旗子」當成「一號」，認為張秀卿是說「1號（韓國瑜）旗開得勝」，一堆被帶風向的網友也跟著胡亂附和，甚至有媒體刻意以「張秀卿誤喊1號旗開得勝？」進行報導。

對此，王定宇今天在臉書po文痛批，「不造假」是會全身發癢嗎？以前「不賄選」就「不會選」，現在是「不造假」就「不會選」嗎？

王定宇不滿表示，從影片中可聽見，「旗仔，旗開得勝」很清楚，這是「良心」問題？還是「聽力」問題？他也暗諷，台灣某些媒體覲見中國全國政協主席汪洋聽指示，聽到的是「造假亂台」嗎？