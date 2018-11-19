基進黨選將稱韓國瑜「深藍9.2」 辯論前陳其邁加油

2018-11-19 17:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國注目的高雄市長候選人辯論會今晚八點登場。辯論會開始前，高雄在地青年政黨基進黨特別提出觀戰重點，並表態為民進黨候選人陳其邁加油。

基進黨高雄市三民區市議員候選人、拆穿韓國瑜愛情摩天輪根本不可能的陳柏惟表示，韓國瑜一路選來，或者造假，或者唾棄高雄「又老又窮」，這些都不是事實。

他期許陳其邁能夠以充分證據、扎實論述，一一反駁韓國瑜的豪洨，並且揭露韓國瑜和北京的曖昧關係。

陳柏惟指出，韓國瑜在這場選舉中，處處充滿模仿台北市長柯文哲「超越藍綠」的操作，但是隨著韓國瑜聲勢上升，社會也注意到韓國瑜是「藍營共主」而非「超越藍綠」。

他解讀，無論是造勢會場上的反年改團體、濃厚的國民黨符號，都一再凸顯出韓國瑜是「深藍9.2」的本質。

高市旗鼓鹽市議員候選人洪正表示，韓國瑜到目前為止最具體、沒有抄襲民進黨的「政見」，就是「貨出去、人進來，高雄發大財」，以及「以熱情擁抱九二共識，發展南南合作」。

但具體來看，這就是當年馬英九親中經濟路線的再包裝，也顯示韓國瑜只是透過吸金集團的話術，要誘騙高雄人重新接受四年前、就遭到社會唾棄的馬英九路線。

洪正強調，高雄在長期南北不均結構中，自立自強、努力轉型，要走出一條連結世界、屬於高雄自己的路﹔然而韓國瑜無視高雄這二十年來的轉型，一昧只想把高雄鎖進中國經濟圈裡。

在中國已遭到美國為首的「民主防中連線」的現況下，韓國瑜的方向，無疑會讓高雄成為防中連線的破口，更連帶影響到整個台灣的國際形象。

  • 基進黨高市旗津鼓山鹽埕市議員候選人洪正（記者王榮祥翻攝）

    基進黨高市旗津鼓山鹽埕市議員候選人洪正（記者王榮祥翻攝）

  • 拆穿韓國瑜愛情摩天輪根本不可能的基進黨高市三民區市議員候選人陳柏惟（記者王榮祥翻攝）

    拆穿韓國瑜愛情摩天輪根本不可能的基進黨高市三民區市議員候選人陳柏惟（記者王榮祥翻攝）