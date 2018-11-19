基進黨選將稱韓國瑜「深藍9.2」 辯論前陳其邁加油

2018-11-19 17:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國注目的高雄市長候選人辯論會今晚八點登場。辯論會開始前，高雄在地青年政黨基進黨特別提出觀戰重點，並表態為民進黨候選人陳其邁加油。

基進黨高雄市三民區市議員候選人、拆穿韓國瑜愛情摩天輪根本不可能的陳柏惟表示，韓國瑜一路選來，或者造假，或者唾棄高雄「又老又窮」，這些都不是事實。

他期許陳其邁能夠以充分證據、扎實論述，一一反駁韓國瑜的豪洨，並且揭露韓國瑜和北京的曖昧關係。

陳柏惟指出，韓國瑜在這場選舉中，處處充滿模仿台北市長柯文哲「超越藍綠」的操作，但是隨著韓國瑜聲勢上升，社會也注意到韓國瑜是「藍營共主」而非「超越藍綠」。

他解讀，無論是造勢會場上的反年改團體、濃厚的國民黨符號，都一再凸顯出韓國瑜是「深藍9.2」的本質。

高市旗鼓鹽市議員候選人洪正表示，韓國瑜到目前為止最具體、沒有抄襲民進黨的「政見」，就是「貨出去、人進來，高雄發大財」，以及「以熱情擁抱九二共識，發展南南合作」。

但具體來看，這就是當年馬英九親中經濟路線的再包裝，也顯示韓國瑜只是透過吸金集團的話術，要誘騙高雄人重新接受四年前、就遭到社會唾棄的馬英九路線。

洪正強調，高雄在長期南北不均結構中，自立自強、努力轉型，要走出一條連結世界、屬於高雄自己的路﹔然而韓國瑜無視高雄這二十年來的轉型，一昧只想把高雄鎖進中國經濟圈裡。

在中國已遭到美國為首的「民主防中連線」的現況下，韓國瑜的方向，無疑會讓高雄成為防中連線的破口，更連帶影響到整個台灣的國際形象。