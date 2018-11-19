劉曉玫雨中下田學割稻 承諾照顧農民打響米品牌

2018-11-19 18:39

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣長候選人劉曉玫今南下玉里、富里拜票，並親自下田向青農學習割稻，因有農民向她大吐苦水「前縣長傅崐萁放任稻農單打獨鬥，讓花蓮米的價值落後鄰居池上米太多。」劉曉玫也當場承諾，當選後一定打響花蓮米品牌，成為高價質農產品，揚名海內外。

劉曉玫今利用掃街空檔，雨中走入一片金黃稻田，親自彎腰嘗試割稻，感受腳踏實地、手持稻梗、輕撫稻穗的真實感，在與農友閒談間，聽到農民心聲，抱怨過去中南區仍有許多基礎建設不足，很多地方缺乏農水路與灌溉及排水設施，加上農路殘破未修、農民必須搶水灌溉，也被迫在大雨後走進積水泥濘的農田中搶災。

「傅崐萁不照顧農民，曉玫來照顧！」劉曉玫說，前縣長傅崐萁長年漠視農民問題，編列極少預算在農業基礎建設，甚至只將建設、修繕經費撥給「聽話」的地方樁腳，未來當選後必定一視同仁，「無論身份、關係遠近，真的有困難就撥經費。」

她強調，除會編列4年、10億專款專用的農業基金，並設立專門窗口，協助農友解決問題外，也會投入縣府資源幫助玉里、富里鄉親行銷優質米，並幫忙打開各通路，讓「花蓮米」揚名國際，有信心超越池上米，吸引糧商搶購。

劉曉玫說，還會效法農委會「農村再生基金」，透過專款專用的基金，協助農民建設農水路及灌溉設施，另外單一窗口只要收到陳情，就會以最快速度會勘、提撥經費解決問題，維持良好的農業生產環境。

針對花蓮有機蔬果，劉曉玫也提要設立檢驗中心提高花蓮農產品公信力，並結合縣內冷凍、冷藏物流供應鏈，將無毒健康的農產行銷國內外，打造「花蓮限定」品牌，不管蔬菜、水果、稻米或其他農業產品，都會強調花蓮限定，給消費者一個「花蓮是健康的好印象」。