侯友宜借千萬給林坤正有詭 段宜康：用利息當非法獻金？

段宜康續爆侯友宜財產爭議。（圖擷自段宜康直播）

2018-11-19 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕立委段宜康近日透過臉書直播，追查國民黨新北市長候選人侯友宜財產爭議，指侯友宜家族搞「地上錢莊」，並爆侯妻任美鈴借了1500萬給民間企業人士林坤正，質疑動機不單純，侯陣營則反批段宜康是影射抹黑。對此，段宜康今（19日）上午再次質疑此事，「是否為假借貸，以利息當非法獻金？」

段宜康18日在表示，侯友宜透過妻子借1500萬元給林坤正，而林的身分是新壽公寓大廈管理維護公司的董事長，該公司是新光人壽將近百分百持股的公司，同時林也是新海瓦斯監察人、新光保全董事，另外還代表新光保全擔任誼光保全董事。

段宜康指出，林坤正是新光醫院的重要幹部，後來到新壽公寓大廈管理維護公司當總經理後，與侯友宜建立良好關係；侯透過妻子借給林坤正的1500萬，在侯的財產申報中不見了，侯疑似發現借款需要申報，而侯的女兒已成年不用申報，改以女兒名義將錢借給林，並收取百萬年息。

侯友宜競選總部發言人賴冠群對此回應，段委員的影射抹黑已經是法院認證了，曲棍球不吞，還要詭辯。侯友宜今（19日）上午受訪不願正面回應，只酸說段宜康「一直在製造曲棍球」，下午再強調，監察院都有資料，「若有做不對的事情，監察院早就來找我了，我都守法做財產申報」。

段宜康19日上午再諷侯友宜「連否認的勇氣都沒有！」並再把問題說得直接一點，「在副市長任內，借給林坤正董事長的1500萬，是否收取百萬以上的高額利息？為什麼沒有申報利息收入？」、「這筆債權，後來是否移轉給不需申報財產的成年女兒？女兒成為逃避監督的人頭？」

段宜康說，林坤正是新光人壽集團的高級幹部，集團旗下也有銀行，但向侯副市長調鉅額頭寸真的太不合理，「是否為假借貸，以利息當非法獻金？林董事長是個人行為；或代表財團？」