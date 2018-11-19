姚文智爆柯文哲 受訪曾說「中國要自己選總統」

姚文智今天說，柯文哲接受台大醫學系系友刊物「台大醫訊」訪問，曾提到「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-11-19 12:54

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰倒數最後關頭，民進黨台北市長候選人姚文智今天說，市長柯文哲接受台大醫學系系友刊物「台大醫訊」訪問，在2016年出刊的文中提到「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選」；姚要求柯交代清楚，「為什麼中國選中你？」、「這就是你講出兩岸一家親的原因嗎？」

姚文智今天上午召開記者會表示，在「台大醫訊」2016年1月號第15刊一篇「待續—柯P漫談成功與從政之路」文中，柯文哲提到「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要我選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的，是讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

姚文智說，柯文哲在當選市長前，曾說「九二共識」等於「下跪投降」，但當選後開始慢慢接受「兩岸一家親」，當發生金馬獎事件、李明哲事件等，遇到中共就轉彎，答覆都是輕輕略過。

姚文智質疑，要求柯交代清楚，「中國是誰負責聯絡？中國是哪方面要你選總統？中國是何時聯絡？為什麼中國選中你？」難道中國叫柯選總統，就是柯堅持兩岸一家親的原因？

他也預告，選前最後5天，每天都會投下震撼彈，盼柯別再閃躲。

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