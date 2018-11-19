選舉公報烏龍？ 選將學歷海大碩士變成台大碩士

行政院長賴清德侄子童子瑋，投身參選基隆市仁愛區議員，選舉公報學歷欄卻出現「國立台灣大學航管所企管組碩士」，遭民眾質疑搞烏龍，實際上，童子瑋是國立台灣海洋大學航管所碩士。（記者俞肇福攝）

2018-11-19 12:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長賴清德的侄子童子瑋，參選基隆市仁愛區議員，不料基隆市選委會日前印製的選舉公報，被民眾發現童子瑋的學歷欄寫著「國立台灣大學航管所企管組碩士」，民眾質疑台灣大學根本沒有航管所；選委會主任委員林永發表示，候選人填寫時漏寫「海洋」兩字，將緊急補印刷勘誤表，這兩天發到選舉人手中。

童子瑋要稱呼賴揆為叔叔，童子瑋這次以無黨籍身分參選仁愛區議員，童子瑋今年一月剛從國立台灣海洋大學航管所企管組拿到碩士學歷，童子瑋表示，他們是截止登記當天下午去登記，直到拿到選舉公報才發現有誤，有去跟選委會反映。

基隆市選委會主任委員林永發、總幹事王榆森今天早上接獲反映，緊急召開會議，並向中選會詢問做成決議；林永發說，依據選罷法第47條第5項規定，候選人所填政見及個人資料刊登如下，候選人個人資料依據候選人所填資料刊登，由候選人自行負責。

林永發表示，候選人登記時間為8月27日到8月31日，依法9月起不得修正或更改，童子瑋本人填寫資料為「國立台灣大學航管所企管組碩士」，也有親自簽名，選委會如實刊登。

林永發說，經過向中選會請示，確認將補印勘誤表，將童子瑋學歷部分修正為「國立台灣海洋大學航管所企管組碩士」，預計補印2萬份勘誤表，將於投票日前挨家挨戶補送到選民手中。