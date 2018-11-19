全台67處垃圾掩埋場容量僅剩1成 環署目標110年活化60萬立方公尺

垃圾掩埋場示意圖（資料照）

2018-11-19 11:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台垃圾掩埋場容量瀕臨上限，據統計，107年6月底全台營運中的67處垃圾掩埋場容量平均只剩11.20%，立委黃秀芳等人認為，環保署未有效活化掩埋場，且近5年來24座垃圾焚化廠停爐次數也增加，因此提案刪減「垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」3億元預算，並凍結預算十分之一，全案待保留。

環保署「垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」編列預算15億7120萬元，衛環委員會今處理環保署預算案，立委黃秀芳等人提案刪減該案預算3億元，並凍結預算1億5712萬元。

立委黃秀芳認為，我國垃圾掩埋場容量接近上限，且多數垃圾焚化廠營運場齡偏高，107年6月底全台營運中的67處垃圾掩埋場容量平均僅剩11.20%，其中13處掩埋場已無剩餘容量，且焚化底渣再利用率有限，恐加重掩埋場容量負擔，以及底渣遭任意棄置的風險。

黃秀芳也認為，環保署辦理的「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」截至107年8月止已活化2處垃圾掩埋場，總計32.7萬立方公尺，但還有34處已停用及未使用的垃圾掩埋場未發揮功能，認為環保署經費運用未如預期。

黃秀芳也指出，自102年到106年，24座營運中垃圾焚化廠停爐次數逐漸增加，可焚化處理量越來越少，而焚化爐焚燒一般事業廢棄物或垃圾分類回收未確實，可能導致熱值上升，造成106年半數以上焚化廠實際熱值高於設計值，降低可用的焚化處理量。

環保署督察總隊長李健育表示，天然災害廢棄物緊急應變處置或暫置空間不足，緊急應變空間確實有其必要性與急迫性，環保署「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」規劃在105到110年，補助地方辦理既有掩埋場移除活化，目標60萬立方公尺，中央控管40%空間，作為天然災害及不適燃廢棄物處置使用。計畫依報院計畫規定，地方政府需提供活化完成後的40%空間，交由中央控管使用或作為區域合作機制使用，

環保署表示，第一階段已補助高雄市、台南市、嘉義縣、新竹縣及宜蘭縣等5縣市4.34億元辦理掩埋場活化工作，其中高雄市、嘉義縣及台南市已完成發包並開工施作中，高雄市及嘉義縣預計在108年3月前完工，新竹縣刻正辦理工程規劃設計工作，宜蘭縣辦理納入預算程序行政作業，上開5縣市預計可活化掩埋場70萬立方公尺，108年持續辦理第二階段掩埋場活化工作。