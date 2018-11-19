選前最後週日 蘇貞昌：不論從哪來 新北都是你的未來

「新新北，會做事」連線晚會，桃園市長鄭文燦（左起）、民進黨新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌。（記者李雅雯攝）

2018-11-19 00:11

〔記者李雅雯／新北報導〕今（18）日是投票日前最後一個星期天，民進黨新北市長候選人蘇貞昌晚間7點在蘆洲區三民高中舉辦「新新北，會做事」大型造勢晚會；新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦接力開講，為蘇貞昌催票爭取支持；蘇貞昌壓軸上場，強調新北市已由國民黨執政13年，確實需要改變了。

蘇貞昌說，市長的態度將決定城市進步速度，當年台北縣執政就將二重疏洪道工程做起來，新北市政府卻連蘆洲區的鴨母港溝都做不好，砸了數億元還是這樣子髒臭，「鴨母港溝有比二重疏洪道困難嗎」，新北市真的需要改變了，現任的（朱立倫）做這樣，副的（侯友宜）下來只是愈來愈糟。

蘇貞昌強調，新北市注定等著他回來，倘若當選，將會為市民垃圾袋降價、推動各式都市更新，還要蓋個親子體驗博物館；這幾次在不同區域辦了「玩趣總動員」都吸引很多親子，就是要讓市民率先體驗親子體驗博物館。

「台灣要倒退嗎？」蘇貞昌說，拚了一輩子就是為了台灣，這幾天卻看到台灣人讓人污辱，歌手詹雅雯只是因為唱歌表演就讓人惡言污辱；金馬獎最佳紀錄片導演傅榆不過是在自己的國家、土地說出台灣人的願望，就受到網路霸凌。

蘇貞昌說，台灣人守護的是台灣人的民主，沒有民主怎麼可能自由，「不論你從哪裡來，新北都是你的未來」；為了年輕人、下一代，要用選票守護這塊土地，遏止「倒退嚕」、「亂流」。

蘇貞昌呼籲，「選對人，會做事，一起改變新北市」，投票日當天要用選票做出正確的選擇。