超級星期天！王惠美搶進彰化市 嗆蔡英文來20次也沒用！

國民黨彰化縣長候選人王惠美（圖右三）今晚在彰化市舉辦造勢晚會。（記者劉曉欣攝）

2018-11-18 23:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超級星期天！國民黨彰化縣長候選人王惠美今晚搶進最大票倉彰化市，王惠美嗆「總統來20次也沒用」，因為嘉義鐵路高架化可以納前瞻，嘉義能，彰化不能；蔡英文承諾宜蘭鐵路高架化，難道要等到宜蘭做完，再輪到彰化，民進黨愧對彰化，就算蔡英文來20次也沒用，要求總統立即對彰化捷運表態，再不表態就是不重視彰化！

今晚國民黨展現大團結，議長謝典霖、前縣長卓伯源與阮剛猛、前立委林滄敏都到場站台；因為民進黨魏明谷昨晚才在彰化市永安夜市舉辦造勢晚會，王惠美今晚就選在精誠夜市，聯手與國民黨彰化市長候選人張東正舉行感恩音樂晚會，更要展現場面與氣勢。

王惠美今天先是砲轟魏明谷「彰化市鐵路高架化」政見跳票，彰化人都已經等20年，這樣還要彰化人等多久，明明還沒有列入前瞻建設，還騙縣民說已經動工，根本就是愛說白賊的縣長。

王惠美今晚直接點名總統蔡英文，因為總統到宜蘭宣布鐵路高架化，難道要等到宜蘭都做好了，彰化市還沒有，這樣就算是蔡英文來彰化20次，也是沒有用的。

王惠美強調，她要求彰化市鐵路高架化要納入前瞻，彰北捷運趕快來做，打造以彰化市為都心的產業廊道，讓彰化人可以坐捷運上下班，也不會塞車。

林滄敏表示，這四年來魏明谷的政見都跳票，選民要把膨風的魏明谷換掉；卓伯源則強調，王惠美是她的結拜妹妹，讓王惠美當選縣長，帶動彰化的大發展與大進步。

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